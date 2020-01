Un piccolo storage potrebbe rientrare del 20-40% dei costi di investimento, continuando a massimizzare l’autoconsumo. Le stime di Rse. Ancora aperte le adesioni alla sperimentazione.

Sistemi di accumulo domestici abbinati al fotovoltaico, anche quando dimensionati per essere economicamente ottimali ai fini dell’autoconsumo, mantengono comunque una parte della loro capacità di accumulo disponibile, da offrire per i servizi di rete, sia per l’assorbimento che per la produzione. Per questo la partecipazione dei piccoli impianti FV al mercato dei servizi potrebbe favorire […]

