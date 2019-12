Ricerca Sistema Energetico avvia un'analisi costi-benefici dal punto di vista energetico, economico, ambientale e sociale. Domande entro il 31 gennaio 2020.

RSE seleziona 8 progetti pilota in materia di autoconsumo collettivo condominiale o di edificio, per avviare un’analisi costi-benefici dal punto di vista energetico, economico, ambientale e sociale, e per individuare le barriere (regolatorie, tecniche, normative, amministrative, ambientali, sociali, ecc.) che potrebbero limitarne lo sviluppo. Chi è interessato a partecipare allo studio – spiega una nota […]

