La Regione Umbria assegna contributi alle imprese per creare Poli di Innovazione o migliorare quelli esistenti, purché facciano ricerca in settori strategici, tra cui quello energetico. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione iniziale di 1 milione di euro, a valere sulle risorse del PR FESR Umbria 2021-2027, ma l’avviso specifica che l’importo potrà […]