Aggiungere batterie a un impianto fotovoltaico 5-10 anni dopo l’entrata in esercizio, e non subito, può aumentare i ricavi fino all’81% rispetto a un’installazione contestuale. È la conclusione di uno studio statunitense del Rochester Institute of Technology pubblicato su Energies, che fissa tra il 2027 e il 2032 la finestra temporale di massima redditività per […]