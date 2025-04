Pagamenti per la mancata produzione FV, un intervento just in time

In tempo per i ponti primaverili, la delibera 128/2025 estende a tutte le rinnovabili non programmabili la remunerazione per la mancata produzione per esigenze di rete. Una tutela in più in un contesto in cui i curtailment saranno sempre più frequenti.

Come si legge nelle premesse della delibera, il provvedimento parte "dalle segnalazioni di Terna in merito al potenziale incremento dell'impiego di modulazioni straordinarie a scendere già a decorrere dalla primavera 2025". La delibera Arera 128/2025, approvata lo scorso 28 marzo e in vigore dal primo aprile (pdf in basso), è dunque arrivata in vista delle […]

