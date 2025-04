Connettere più impianti di produzione allo stesso punto: i chiarimenti Arera Redazione QualEnergia.it

L'Autorità spiega quali combinazioni sono ammesse, come calcolare il corrispettivo di connessione e come limitare l'eventuale potenza in eccesso.

Il Testo integrato connessioni attive (Tica) prevede che più impianti di produzione, anche gestiti da produttori diversi, possano insistere su un unico punto di connessione alla rete elettrica. Lo ha precisato Arera in una nota, spiegando che, nel caso in cui più soggetti condividano lo stesso punto, le responsabilità in merito all'utilizzo possano essere disciplinate

