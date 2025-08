Maggiore flessibilità e semplificazioni per chi propone e presenta i progetti, con la definizione degli obblighi fino al 2030 in linea con le previsioni del Pniec. Queste, in sintesi, le motivazioni che hanno portato la Fire (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia) ad accogliere con favore il nuovo decreto sui certificati bianchi, firmato nei giorni […]