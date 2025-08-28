VisionEdgeOne investe nel biometano italiano

VisionEdgeOne, società di investimento infrastrutturale, ha acquisito il 50% di RE2sources, produttore italiano di biometano.

L’operazione è stata realizzata in partnership con Arjun Infrastructure Partners, proprietaria dell’azienda dal 2023.

Dopo il completamento della transazione, previsto per settembre 2025 e subordinato all’approvazione delle autorità competenti, le due società eserciteranno un controllo congiunto su RE2sources.

Secondo le più recenti analisi di mercato, il biometano in Italia sta vivendo una fase di forte dinamismo, sostenuta dagli incentivi del Pnrr e da numerosi impianti in via di sviluppo (Biometano: buone prospettive a breve termine, ma resta il nodo post-Pnrr).

Le prospettive di crescita nel breve termine sono quindi positive, ma resta il nodo di come garantire continuità al settore una volta esauriti i fondi europei: serviranno politiche stabili e strumenti di lungo periodo per consolidarne lo sviluppo.

Un passaggio cruciale per rafforzare un comparto che, oltre a ridurre le emissioni e valorizzare i rifiuti organici, assume un ruolo strategico per la sicurezza energetica nazionale, riducendo la dipendenza dalle importazioni di gas.

La produzione di biometano contribuisce anche a deviare i rifiuti dalle discariche e a produrre biofertilizzanti, riducendo la necessità di quelli minerali, ad alta intensità di carbonio.

In questo contesto, ad oggi, RE2sources possiede e gestisce sei impianti di digestione anaerobica (uno in costruzione) che trattano annualmente circa 220.000 tonnellate di rifiuti organici.

Da questi scarti, l’azienda produce 200 GWh di biometano, che viene immesso direttamente nella rete nazionale, oltre a fertilizzanti sostenibili e CO2 biogenica (anidride carbonica derivante da fonti biologiche e rinnovabili).

L’acquisto delle quote di RE2sources è quindi per VE1 una scelta strategica, che guarda a un futuro di crescita di questo mercato nel nostro Paese.

“Vediamo l’Italia come un mercato estremamente interessante per il biometano, con una crescita prevista di circa il 30% (CAGR) fino al 2030, supportata dalla disponibilità di materie prime e dal sostegno politico […]”, ha commentato Christian Kjaerulf, Managing Director di VE1.

Nell’operazione, VisionEdgeOne è stata assistita da Sidley Austin e Chiomenti (legale), FTI Consulting (finanza e fiscalità) e Aon (assicurazioni). Arjun Infrastructure Partners è stata assistita da Ashurst (legale) e Alvarez & Marsal (fiscalità).