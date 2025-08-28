INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 36,6% (27 ago) - PUN: 115,63 €/MWh (29 ago) - Petrolio WTI: 63,94 $/b - Gas Eu TTF: 31,51 €/MWh - CO2: 72,24 €/ton
Abbonamento PRO
hbaleaderboardmaggio2025gif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 36,6% (27 ago) - PUN: 115,63 €/MWh (29 ago) - Petrolio WTI: 63,94 $/b - Gas Eu TTF: 31,51 €/MWh - CO2: 72,24 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > News dalle Aziende >VisionEdgeOne investe nel biometano italiano

VisionEdgeOne investe nel biometano italiano

CATEGORIE:

VisionEdgeOne ha rilevato il 50% del produttore di biometano "RE2sources", proprietario di sei impianti di digestione anaerobica. La transazione sarà completata entro settembre 2025.

ADV
image_pdfimage_print

VisionEdgeOne, società di investimento infrastrutturale, ha acquisito il 50% di RE2sources, produttore italiano di biometano.

L’operazione è stata realizzata in partnership con Arjun Infrastructure Partners, proprietaria dell’azienda dal 2023.

Dopo il completamento della transazione, previsto per settembre 2025 e subordinato all’approvazione delle autorità competenti, le due società eserciteranno un controllo congiunto su RE2sources.

Secondo le più recenti analisi di mercato, il biometano in Italia sta  vivendo una fase di forte dinamismo, sostenuta dagli incentivi del Pnrr e da numerosi impianti in via di sviluppo (Biometano: buone prospettive a breve termine, ma resta il nodo post-Pnrr).

Le prospettive di crescita nel breve termine sono quindi positive, ma resta il nodo di come garantire continuità al settore una volta esauriti i fondi europei: serviranno politiche stabili e strumenti di lungo periodo per consolidarne lo sviluppo.

Un passaggio cruciale per rafforzare un comparto che, oltre a ridurre le emissioni e valorizzare i rifiuti organici, assume un ruolo strategico per la sicurezza energetica nazionale, riducendo la dipendenza dalle importazioni di gas.

La produzione di biometano contribuisce anche a deviare i rifiuti dalle discariche e a produrre biofertilizzanti, riducendo la necessità di quelli minerali, ad alta intensità di carbonio.

In questo contesto, ad oggi, RE2sources possiede e gestisce sei impianti di digestione anaerobica (uno in costruzione) che trattano annualmente circa 220.000 tonnellate di rifiuti organici.

Da questi scarti, l’azienda produce 200 GWh di biometano, che viene immesso direttamente nella rete nazionale, oltre a fertilizzanti sostenibili e CO2 biogenica (anidride carbonica derivante da fonti biologiche e rinnovabili).

L’acquisto delle quote di RE2sources è quindi per VE1 una scelta strategica, che guarda a un futuro di crescita di questo mercato nel nostro Paese.

“Vediamo l’Italia come un mercato estremamente interessante per il biometano, con una crescita prevista di circa il 30% (CAGR) fino al 2030, supportata dalla disponibilità di materie prime e dal sostegno politico […]”, ha commentato Christian Kjaerulf, Managing Director di VE1.

Nell’operazione, VisionEdgeOne è stata assistita da Sidley Austin e Chiomenti (legale), FTI Consulting (finanza e fiscalità) e Aon (assicurazioni). Arjun Infrastructure Partners è stata assistita da Ashurst (legale) e Alvarez & Marsal (fiscalità).

TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 28 Agosto 2025
PRO
Consultazioni europee su elettrificazione e consumi termici
  • 28 Agosto 2025
Finanza verde, cambio di rotta per la Net-Zero Banking Alliance
  • 28 Agosto 2025
Generazione diffusa, rinnovabili e nuovi modelli di sviluppo delle aree rurali e periferiche
  • 28 Agosto 2025
PRO
Perdite record per l’industria fotovoltaica cinese
  • 28 Agosto 2025
Semiconduttori, rifinanziato con un miliardo il fondo italiano
  • 28 Agosto 2025
PRO
In Puglia contributi per installare motori elettrici sui pescherecci
  • 27 Agosto 2025
PRO
Fotovoltaico, pubblicato il decreto per la seconda asta Fer X
  • 27 Agosto 2025
Solare termico europeo in calo. Il rilancio affidato alle nuove politiche Ue?
  • 27 Agosto 2025
PRO
Eolico offshore, due tariffe per galleggiante e fisso?
  • 27 Agosto 2025
PRO
Sentenza aree idonee, i ministeri ancora a confronto
  • 27 Agosto 2025
Investimenti globali nelle rinnovabili tra record e ombre

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy