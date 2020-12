Il settore industriale è responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO2 a livello europeo.

In Italia si è fatto molto sulla riduzione dei consumi di energia elettrica, ma si sono tralasciati i consumi di metano e, se pur marginali, di carbone. I certificati bianchi sono lo strumento a disposizione delle imprese per ridurre l’investimento per questa transizione.

Nel corso del webinar Enel X ha affrontato il tema di come cogliere questa opportunità, dalla fase di analisi alla presentazione del progetto.

Tra gli argomenti affrontati: l’analisi energetica, lo scenario degli incentivi, la presentazione del progetto ai fini dell’ottenimento dei titoli di efficienza energetica.

Relatori:

Laura Teruzzi – Business Developer Energy Incentives

– Business Developer Energy Incentives Pasquale Monti – Head of Energy Incentives

– Head of Energy Incentives Dario Rossi –Energy Efficiency Analyst

Durata webinar: 42”.



