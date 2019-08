Una risposta tecnico-scientifica ad infrastrutture inutili e antieconomiche come il TAV Torino-Lione. A distanza di tre anni quella che è emersa dall'inchiesta del programma Scala Mercalli è ancora esemplare nella sua chiarezza.

Nel corso di una puntata di Scala Mercalli di fine marzo del 2016, l’autore e presentatore del programma Luca Mercalli ha condotto un’indagine tra Francia e Italia, che spiega gli impatti economici e ambientali della nuova linea ferroviaria per le merci ad alta velocità Torino-Lione.

Una risposta tecnico-scientifica alla domanda se sia davvero necessaria questa costosissima infrastruttura, che a distanza di tre anni resta ancora una delle più chiare apparse sui media italiani (durata video: 22′).

Basterebbero pochi dati ufficiali per approdare ad un’analisi costi-benefici che renderebbe questo progetto non solo inutile, ma anche molto costoso per la collettività. Tuttavia in questo documento del MIT riportiamo l’ACB del governo che di fatto stroncava l’opera: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/torinolione-ferrovie-alta-velocita-tav/torino-lione-ultimate-lanalisi-costi

