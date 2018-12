L'evento siciliano organizzato a Marsala da Energia Italia ha visto 400 la presenza di oltre 400 persone. Interventi di rappresentanti delle istituzioni energetiche, della Regione e dei principali brand del settore del fotovoltaico. Il punto sul mercato siciliano e nazionale.

La partecipazione di oltre 400 persone e l’importanza dei temi affrontati dai diversi relatori hanno determinato il successo della I edizione della “Energy Conference”, la conferenza dedicata agli incentivi regionali e nazionali sulle rinnovabili e sul mercato del fotovoltaico in particolare che si è tenuta presso la splendida location delle Cantine Florio, a Marsala, lo scorso 30 novembre.

L’Energy Conference 2018 chiude una 48 ore organizzata da Energia Italia (azienda leader specializzata nella distribuzione di tecnologie fotovoltaiche), con l’obiettivo di far conoscere gli strumenti normativi, finanziari e operativi a tutti gli stakeholders (Comuni, enti, amministratori, aziende, progettisti, installatori, consulenti finanziari e fiscali) che possono cooperare e trovare benefici attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie sostenibili.

L’Energy Conference si è articolata in due sessioni moderate da Leonardo Berlen e Davide Bartesaghi, rispettivamente direttori di Qualenergia.it e Solare B2B, due delle più importanti testate giornalistiche specializzate nel settore delle rinnovabili.

Sono stati illustrati: i 37 milioni circa dei fondi europei previsti dal nuovo bando della Regione Siciliana per l’efficientamento degli impianti per le micro, piccole, medie e grandi imprese; gli incentivi previsti dal nuovo Decreto Ministeriale FER che prevede il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili ai proprietari di impianti industriali, commerciali, di aziende con tetti in eternit da bonificare, cave e discariche dismesse per un totale di 8.000 MW.

Si è parlato inoltre del bando “Energy Manager per i Comuni” della Regione Siciliana, attraverso il quale i Comuni siciliani potranno dotarsi di un professionista qualificato per predisporre gli audit energetici.

L’incontro è iniziato con il saluto agli ospiti e con la presentazione dell’iniziativa da parte dell’ing. Battista Quinci, Presidente di Energia Italia: “Nei prossimi anni la nostra società subirà una vera e propria metamorfosi, che porterà a uno stile di vita migliore grazie alle nuove tecnologie fotovoltaiche, mobilità elettrica e storage. Siamo orgogliosi di aver organizzato questo evento nel nostro territorio. Era doveroso”.

“Il nostro obiettivo è quello di aggregare tutti gli operatori della filiera e discutere sulle nuove opportunità che il governo nazionale e quello regionale stanno mettendo a disposizione grazie a nuovi incentivi. La nostra filosofia ‘green’ – ha sottolineato il presidente di Energia Italia – presuppone un cambiamento culturale e la necessaria interconnessione fra tecnologia, natura e famiglie. Vogliamo creare una Energy Community”

Energy Italia ha realizzato e continuerà a realizzare l’Energy AcademyTour con 16 tappe per la formazione specialistica e tecnica, l’Energy School Day per la sensibilizzazione nelle scuole, l’Energy Day, un meeting per far conoscere le nuove tecnologie green a famiglie e imprese.

In programma anche la realizzazione di un app innovativa dedicata per condividere sugli smartphone le “energy news”, il calendario degli eventi e le innovazioni tecnologiche.

All’Energy Conference hanno partecipato: rappresentanti della Regione Siciliana (Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità), associazioni di categoria, ANIE Rinnovabili, Italia Solare, GSE, e i principali Ordini professionali (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri e commercialisti) della Provincia di Trapani; presenti anche i vertici aziendali di importanti aziende produttrici di tecnologie per il fotovoltaico (Fronius, Hanwha Q Cells, Zucchetti Centro Sistemi, Futurasun, SolaeEdge, Delpaso Solar, ABB).

Un importante contributo alla qualità dell’evento è stato fornito da Domenico Santacolomba (responsabile del Servizio Pianificazione e Programmazione Energetica del Dipartimento Energia dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana); Gervasio Ciaccia (Responsabile Unità Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili ARERA), Giuseppe Maltese (Vice presidente e Direttore Commerciale di Energia Italia), Luca Barberis (Direttore Divisione Sviluppo Sostenibile GSE); Michelangelo Lafronza (segretario ANIE Rinnovabili) e Averaldo Farri (Membro del Consiglio dei Saggi di Italia Solare).

Sono stati illustrati la nuova strategia del Governo Regionale per la transizione energetica della Sicilia (P.E.A.R.S., bandi del PO FESR 2014/2020- Azione 4.2.1 per le aziende, bando Energy Manager per i Comuni Siciliani; gli strumenti di Smart Grid e Reti intelligenti); il mercato del fotovoltaico italiano; il nuovo Decreto FER sulle Rinnovabili, in prossima emanazione dal MiSE; la recente delibera ARERA sulla remunerazione dell’energia elettrica e solare termica prodotte da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse.

Il giorno precedente all’Energy Conference, il 29 novembre, da Energy Green Vision, una tavola rotonda tecnica dedicata al mercato del fotovoltaico attuale e in prospettiva.

L’incontro, moderato sempre da Leonardo Berlen (QualeEnergia.it) e Davide Bartesaghi (SolareB2B.it), si è tenuto presso la conference room della sede di Energia Italia e ha visto la partecipazione di alcuni protagonisti del fotovoltaico italiano, rappresentanti istituzionali, dell’amministrazione regionale e di aziende leader del settore.

L’Ing. Giuseppe Maltese, Direttore Commerciale di Energia Italia ha concluso: affermando che “il 2018 è stato un anno importante per il mercato del fotovoltaico italiano, un mercato maturo. La nostra azienda ha trovato giusti stimoli registrando una progressiva crescita, sono aumentate del 30% le vendite e il fatturato. Il mercato residenziale fotovoltaico, quello inferiore ai 10 kWp, registra una grande crescita. Per il 2019 siamo concentrati nell’integrare le diverse tecnologie sullo sviluppo delle installazioni dei sistemi di accumulo, sulle colonnine di ricarica elettriche e sulla formazione specialistica degli operatori del settore.”

