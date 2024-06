Fotovoltaico in Italia: ad aprile installati 446 MW. Da inizio anno nuovi 2.167 MW

Nei primi 4 mesi dell’anno nel nostro paese la nuova potenza fotovoltaica è stata di 2.167 MW, con un aumento del 53% rispetto a quanto fatto nello stesso lasso di tempo del 2023.

Ad aprile (vedi grafico in basso) la potenza installata risulta, secondo i dati Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione) di Terna, pari a 446 MW, con un incremento del 23,9% in confronto ad aprile 2023.

Analizzando i dati, elaborati da QualEnergia.it, vediamo che continua a diminuire il numero degli impianti connessi alla rete: 15.119 in meno, rispetto al primo quadrimestre 2024.

Nella tabella la potenza e il numero di impianti connessi nel periodo gennaio-aprile 2024 rispetto allo stesso periodo 2023.

Installazioni FV per taglia a fine aprile 2024



Nel primo quadrimestre 2024, gli impianti FV di taglia fino a 12 kWp (perlopiù residenziali), sono diminuiti in termini di numero e di potenza (quasi -20%) sullo stesso periodo dell’anno scorso: 17.588 in meno per 140 MW in meno, chiaramente a causa dell’esaurimento dell’effetto Superbonus.

Curiosamente abbiamo lo stesso numero di impianti e la stessa potenza per il segmento 12-20 kWp.

Molto importante però è l’incremento degli impianti tra 20 e 200 kWp e soprattutto tra 200 kW e 1 MW, con circa un raddoppio sia per impianti che per capacità installata.

Per gli impianti sopra al megawatt di potenza, a fine aprile 2024 sono stati installati 704 MW, cioè 4 volte più del primo quadrimentre 2023 e, dunque, pari a un terzo della nuova capacità installlata nell’anno in corso.

Tuttavia, la quota percentule del numero di nuovi impianti di piccola taglia (fino a 12 kWp) resta del 90% sul totale; 5% è quella relativa agli impianti tra 12 e 20 kWp; il peso degli impianti FV tra 20 e 200 kW è il 4% del totale. L’1% appartiene al segmento 200 kW-1 MW.

Invece la percentuale dei nuovi impianti in termini di potenza è indicata dal grafico qui sotto: la capacità per la taglia 1-12 kW è pari al 27% del totale; in aumento rispetto al mese precedente la quota percentuale degli impianti da 1-10 MW (era al 17%).

Qui sotto l’andamento dell’installato fotovoltaico mese per mese, e il confronto con i mesi del 2023. Si noti la graduale diminuzione della nuova potenza mensile nel 2024, sebbene sempre superiore a ciascun mese dello scorso anno.

La potenza FV cumulativa in Italia a fine aprile



Al 30 aprile la potenza fotovoltaica totale in Italia risulta di 32.449 MW, per un totale di 1.713.589 impianti.

Negli ultimi dodici mesi la potenza FV è aumentata di 5.983 MW, grazie all’entrata in esercizio di nuovi 358.810 impianti.

Ricordiamo che nell’anno 2023 la nuova potenza FV in Italia è stata di 5.234 MW (con 373.929 nuovi impianti), il secondo dato più elevato della storia nazionale della tecnologia, dopo il record del 2011 di 9,3 GW (vedi alcuni dati per il 2023).