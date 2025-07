Fotovoltaico per l’industria, ECO realizza quasi 2 MW per Ingra Brozzi

ECO The Photovoltaic Group, insieme di diverse società che offrono servizi nel settore fotovoltaico alle industrie, alle Pmi e ai privati, ha realizzato un complesso progetto fotovoltaico per l’azienda Ingra Brozzi. Quest’ultima opera nella produzione di strutto per l’industria alimentare, grassi fusi e farine per il pet food, la zootecnia e i fertilizzanti, oltre a grassi fusi per usi tecnici.

Ingra Brozzi ha due siti produttivi: lo stabilimento di Cogozzo di Viadana (provincia di Mantova) che si estende su 80.000 mq e quello di Concordia sulla Secchia (provincia di Modena), di 62.000 mq.

Per autoprodurre una parte dell’elettricità necessaria ad alimentarli, ECO The Photovoltaic Group ha realizzato nel complesso quattro impianti fotovoltaici su cinque coperture. L’ultimo degli impianti, entrato in funzione in questi giorni, è stato finanziato nell’ambito del progetto Pnrr “Parco Agrisolare”, ha una potenza di 199,26 kWp ed è dotato di un sistema di accumulo SMA da 80 kWh e di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

I quattro impianti hanno una potenza cumulata di 1.895,84 kWp, contano 5.218 moduli fotovoltaici forniti da Jinko e JA Solar, e sono gestiti da 19 inverter SMA di ultima generazione.

La produzione complessiva attesa supera i 2,1 milioni di kWh all’anno, con un tasso di autoconsumo del 97%, che ha permesso all’azienda di raggiungere una quota di indipendenza energetica del 32% circa.

La collaborazione con ECO The Photovoltaic Group si è estesa anche all’implementazione di un innovativo sistema di accumulo SMA Commercial Storage, abbinato a un inverter SMA Sunny Tripower Storage X 50. L’intero impianto è completato da una colonnina SMA EV Charger Business, pensata per supportare l’elettrificazione della mobilità aziendale.

Autoconsumo ed efficienza nell’industria: l’esperienza di Ingra Brozzi

Il percorso di Ingra Brozzi verso l’autonomia energetica ha preso il via nel 2022, con la realizzazione dei primi due impianti fotovoltaici da 203,32 kWp e 994,16 kWp. A questi è seguito nel 2024 un ulteriore ampliamento da 499,38 kWp.

L’adozione del fotovoltaico si inserisce in un percorso più ampio di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, che da tempo orienta le scelte strategiche di Ingra Brozzi.

Già nella fase iniziale dell’intervento realizzato da ECO, l’azienda aveva riscontrato una riduzione del 30% dell’energia prelevata dalla rete, destinata a crescere ulteriormente con l’attivazione dell’ultimo impianto.

“Il nostro obiettivo è chiaro: unire solidità industriale e responsabilità ambientale. Il progetto fotovoltaico realizzato con ECO Group ha dimostrato che è possibile fare entrambe le cose con concretezza e risultati tangibili”, ha dichiarato Franco Brozzi, Legale Rappresentante di Ingra Brozzi.

Con questo progetto, ha aggiunto, “abbiamo compiuto un passo decisivo verso l’autonomia energetica, raggiungendo un tasso di autoconsumo del 97% e riducendo di oltre un milione di chilogrammi le emissioni annue di CO2. Per un’azienda come la nostra, profondamente radicata nel territorio e impegnata in una produzione industriale continuativa, la transizione energetica non è un’opzione, ma una necessità strategica”.

Come ha sottolineato Valerio Natalizia, amministratore delegato di ECO The Photovoltaic Group, “accompagnare le imprese industriali nel passaggio a modelli energetici autonomi e a basso impatto ambientale è la nostra priorità. Con Ingra Brozzi abbiamo realizzato un programma strutturato che dimostra come il fotovoltaico possa diventare parte integrante della strategia produttiva: non solo una scelta sostenibile, ma anche lungimirante”.