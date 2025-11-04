INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 112,90 €/MWh (5 nov) - Petrolio WTI: 60,14 $/b - Gas Eu TTF: 32,09 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 112,90 €/MWh (5 nov) - Petrolio WTI: 60,14 $/b - Gas Eu TTF: 32,09 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > News dalle Aziende >Fotovoltaico da 93 kWp su centro commerciale con moduli Aiko

Fotovoltaico da 93 kWp su centro commerciale con moduli Aiko

CATEGORIE:

Con i moduli Neostar 2P 470 W, ABC N-Type, fino al 9% di energia in più sulla stessa superficie rispetto alla tecnologia TOPCon.

ADV
image_pdfimage_print

Un impianto fotovoltaico da 93,1 kWp, realizzato con moduli di Aiko Solar, contribuisce all’alimentazione del centro commerciale Serfontana, in Svizzera.

I moduli ad alta efficienza Aiko Neostar 2P da 470 W permettono alla struttura di ridurre i costi elettrici senza dover aumentare l’ingombro sul tetto. Il centro commerciale ha installato in tutto 3 impianti fotovoltaici, due su tetto (di cui uno con moduli Aiko) e un terzo sulle pensiline del parcheggio esterno.

Fotovoltaico nel retail

Sviluppato da Ecosinergie Tienergy SA e fornito da Krannich, il progetto doveva soddisfare sia i requisiti tecnici che quelli estetici di un sito retail di alto profilo.

Gionata Mongodi, Project Manager di Ecosinergie Tienergy SA, ha spiegato che la scelta dei moduli Aiko è dipesa dall’elevata potenza per metro quadrato, tra le più alte disponibili sul mercato al momento dell’offerta, cosa che consente di massimizzare la resa della superficie installata e incrementare la produzione complessiva.

La project manager ha aggiunto che anche le garanzie di 25 anni sul prodotto e 30 sulle prestazioni hanno rappresentato un fattore determinante, offrendo maggiore affidabilità agli installatori e ai clienti finali.

Il progetto originario prevedeva moduli meno potenti, ma il team ha optato per la tecnologia Aiko ABC N-Type, perché offrivano maggiore potenza ed elevata efficienza, con un aumento della produzione senza installare più pannelli.

Con moduli ABC N-Type + 9% di energia

Rispetto a un sistema convenzionale basato sulla tecnologia TOPCon, i moduli Aiko ABC N-Type hanno permesso:

  • +4,4% di potenza installata sulla stessa superficie (93,1 kWp vs 89,1 kWp)
  • +9,2% di energia prodotta nel primo anno (+118,37 MWh)
  • +9,9% di produzione totale di energia in 30 anni (circa +327 MWh, per un valore di ~180.000 €)
  • – 6,7% del periodo di rientro dell’investimento (25 mesi vs 27 mesi)

Moduli fotovoltaici ABC N-Type, prestazioni e resistenza

Come molti centri commerciali, anche per Serfontana il picco del consumo elettrico si verifica durante il giorno, proprio quando la produzione fotovoltaica è al massimo.

Considerando lo spazio limitato sul tetto e la disposizione dell’area esposta a ombreggiature, massimizzare la resa per metro quadro era fondamentale. I moduli Aiko ABC N-Type che sono stati scelti combinano alta efficienza e prestazioni stabili anche durante il caldo estivo, minori perdite dovute a ombreggiamento parziale e ottima resistenza alle microfratture.

Il loro basso tasso di degrado contribuisce a garantire una produzione costante per decenni, assicurando ritorni finanziari prevedibili per il centro commerciale che così riesce ad avere un maggior controllo dei costi energetici. Infatti, producendo il 100% dell’elettricità in loco e bypassando le tariffe di punta della rete, si tutela dalle oscillazioni future dei prezzi dell’energia, migliorando al contempo il proprio profilo di sostenibilità.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 04 Novembre 2025
PRO
Manifattura fotovoltaico, India verso una forte sovracapacità
  • 04 Novembre 2025
Ddl Bilancio e proposte ambientaliste per cambiare le tasse sull’energia
  • 04 Novembre 2025
Una panoramica sul sistema dei Certificati Bianchi, declinato per le biomasse
  • 04 Novembre 2025
La Russia oltre le sanzioni: Gnl e nucleare per restare nel gioco globale
  • 04 Novembre 2025
I data center come nuove fabbriche di flessibilità della rete
  • 04 Novembre 2025
PRO
Co-locazione rinnovabili-batterie, dove e perché conviene
  • 04 Novembre 2025
Abruzzo: contributi per efficienza energetica e rinnovabili nelle infrastrutture turistiche montane

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy