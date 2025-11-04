Fotovoltaico da 93 kWp su centro commerciale con moduli Aiko

Un impianto fotovoltaico da 93,1 kWp, realizzato con moduli di Aiko Solar, contribuisce all’alimentazione del centro commerciale Serfontana, in Svizzera.

I moduli ad alta efficienza Aiko Neostar 2P da 470 W permettono alla struttura di ridurre i costi elettrici senza dover aumentare l’ingombro sul tetto. Il centro commerciale ha installato in tutto 3 impianti fotovoltaici, due su tetto (di cui uno con moduli Aiko) e un terzo sulle pensiline del parcheggio esterno.

Fotovoltaico nel retail

Sviluppato da Ecosinergie Tienergy SA e fornito da Krannich, il progetto doveva soddisfare sia i requisiti tecnici che quelli estetici di un sito retail di alto profilo.

Gionata Mongodi, Project Manager di Ecosinergie Tienergy SA, ha spiegato che la scelta dei moduli Aiko è dipesa dall’elevata potenza per metro quadrato, tra le più alte disponibili sul mercato al momento dell’offerta, cosa che consente di massimizzare la resa della superficie installata e incrementare la produzione complessiva.

La project manager ha aggiunto che anche le garanzie di 25 anni sul prodotto e 30 sulle prestazioni hanno rappresentato un fattore determinante, offrendo maggiore affidabilità agli installatori e ai clienti finali.

Il progetto originario prevedeva moduli meno potenti, ma il team ha optato per la tecnologia Aiko ABC N-Type, perché offrivano maggiore potenza ed elevata efficienza, con un aumento della produzione senza installare più pannelli.

Con moduli ABC N-Type + 9% di energia

Rispetto a un sistema convenzionale basato sulla tecnologia TOPCon, i moduli Aiko ABC N-Type hanno permesso:

+4,4% di potenza installata sulla stessa superficie (93,1 kWp vs 89,1 kWp)

+9,2% di energia prodotta nel primo anno (+118,37 MWh)

+9,9% di produzione totale di energia in 30 anni (circa +327 MWh, per un valore di ~180.000 €)

– 6,7% del periodo di rientro dell’investimento (25 mesi vs 27 mesi)

Moduli fotovoltaici ABC N-Type, prestazioni e resistenza

Come molti centri commerciali, anche per Serfontana il picco del consumo elettrico si verifica durante il giorno, proprio quando la produzione fotovoltaica è al massimo.

Considerando lo spazio limitato sul tetto e la disposizione dell’area esposta a ombreggiature, massimizzare la resa per metro quadro era fondamentale. I moduli Aiko ABC N-Type che sono stati scelti combinano alta efficienza e prestazioni stabili anche durante il caldo estivo, minori perdite dovute a ombreggiamento parziale e ottima resistenza alle microfratture.

Il loro basso tasso di degrado contribuisce a garantire una produzione costante per decenni, assicurando ritorni finanziari prevedibili per il centro commerciale che così riesce ad avere un maggior controllo dei costi energetici. Infatti, producendo il 100% dell’elettricità in loco e bypassando le tariffe di punta della rete, si tutela dalle oscillazioni future dei prezzi dell’energia, migliorando al contempo il proprio profilo di sostenibilità.