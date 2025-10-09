Contact Italia apre il capitale a un fondo imprese di Azimut

Contact Italia, produttore di soluzioni per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati, ha aperto il capitale al fondo “Imprese per la Crescita 3” di Azimut Libera Impresa SGR, parte del Gruppo Azimut, che gestisce circa 120 miliardi di euro.

Il produttore – che ha un fatturato consolidato superiore ai 100 milioni di euro e un EBITDA di oltre 30 milioni – è il primo investimento del fondo Imprese per la Crescita 3 (IXC3), veicolo di private equity PIR compliant, dedicato a sostenere le PMI italiane ad alto potenziale nei settori della transizione energetica, digitale e dell’innovazione.

Grazie a questo ingresso, l’azienda del Gruppo Eredi Maggi, che per il 2025 stima oltre 50 milioni di euro di fatturato, potrà accelerare l’attuazione del piano industriale 2025-2030, i cui pilastri strategici sono:

espansione in ambito domestico e internazionale nei mercati europei ed extra-UE

sviluppo di nuove soluzioni fotovoltaiche per tetti, coperture industriali, facciate verticali e impianti a terra

identificazione e implementazione di opportunità di crescita per linee esterne.

Contact Italia srl ha a un vasto catalogo di prodotti e ha già avviato la realizzazione del nuovo sito produttivo da 30.000 mq a Iesce, in Puglia, la cui apertura è prevista nel 2026. L’obiettivo dello stabilimento è aumentare la capacità produttiva e puntare sull’innovazione tecnologica.

Advisor e finanziamento

La famiglia Maggi è stata assistita in qualità di advisor finanziario dal team di EY Parthenon guidato da Gabrielle Rollo e per la parte strategy dal Dott. Domenico Pepe.

Green Horse Advisory ha supportato il Fondo IXC3 come advisor legale, mentre lo Studio Gianni & Origoni ha assistito la famiglia Maggi. L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da BPER, Intesa Sanpaolo e MPS.

Contact Italia, prodotti su misura per installare il fotovoltaico

Secondo il produttore, una delle sue capacità distintive consiste nella scelta di “personalizzare” ogni prodotto in base alle esigenze del cliente: dalle soluzioni per impianti residenziali fino a progetti C&I e utility scale.

Un approccio che, unito a un team giovane (età media 30 anni) e a un continuo investimento in R&D, ha permesso a Contact Italia di raggiungere la quota di mercato più alta nel settore delle strutture di montaggio per impianti fotovoltaici.

Contact Italia e Azimut: alleanza per innovare e internazionalizzare

“Fin dal primo momento abbiamo percepito una piena sintonia con il team del fondo di Azimut Libera Impresa, sia nei progetti sia nell’approccio imprenditoriale. Per una realtà familiare come la nostra, fondata nel 1933, questa sinergia rappresenta un passaggio fondamentale e la condizione imprescindibile per proseguire questo percorso insieme”, ha commentato Franco Maggi, fondatore e presidente di Contact Italia.

Pietro Antonio Maggi, amministratore delegato di Contact Italia, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di iniziare un nuovo percorso con un partner solido e lungimirante, con cui condividiamo pienamente mission, valori e strategie di crescita. L’ingresso di Azimut Libera Impresa rappresenta una scelta strategica che ci permette di accelerare il percorso di espansione già intrapreso, rafforzando al contempo il nostro impegno verso i principi ESG che da sempre guidano le nostre decisioni e che oggi trovano ulteriore conferma e valorizzazione”.