INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 47,0% (8 ott) - PUN: 120,23 €/MWh (10 ott) - Petrolio WTI: 62,30 $/b - Gas Eu TTF: 32,14 €/MWh - CO2: 79,01 €/ton
Abbonamento PRO
ingeteamleaderboardsettembre2025gif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 47,0% (8 ott) - PUN: 120,23 €/MWh (10 ott) - Petrolio WTI: 62,30 $/b - Gas Eu TTF: 32,14 €/MWh - CO2: 79,01 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > News dalle Aziende >Contact Italia apre il capitale a un fondo imprese di Azimut

Contact Italia apre il capitale a un fondo imprese di Azimut

CATEGORIE:

Contact Italia accelera il piano 2025-2030 con l’ingresso di Azimut Libera Impresa, puntando su crescita internazionale, innovazione nel fotovoltaico e aumento della produzione di strutture di montaggio.

ADV
image_pdfimage_print

Contact Italia, produttore di soluzioni per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati, ha aperto il capitale al fondo “Imprese per la Crescita 3” di Azimut Libera Impresa SGR, parte del Gruppo Azimut, che gestisce circa 120 miliardi di euro.

Il produttore – che ha un fatturato consolidato superiore ai 100 milioni di euro e un EBITDA di oltre 30 milioni – è il primo investimento del fondo Imprese per la Crescita 3 (IXC3), veicolo di private equity PIR compliant, dedicato a sostenere le PMI italiane ad alto potenziale nei settori della transizione energetica, digitale e dell’innovazione.

Grazie a questo ingresso, l’azienda del Gruppo Eredi Maggi, che per il 2025 stima oltre 50 milioni di euro di fatturato, potrà accelerare l’attuazione del piano industriale 2025-2030, i cui pilastri strategici sono:

  • espansione in ambito domestico e internazionale nei mercati europei ed extra-UE
  • sviluppo di nuove soluzioni fotovoltaiche per tetti, coperture industriali, facciate verticali e impianti a terra
  • identificazione e implementazione di opportunità di crescita per linee esterne.

Contact Italia srl ha a un vasto catalogo di prodotti e ha già avviato la realizzazione del nuovo sito produttivo da 30.000 mq a Iesce, in Puglia, la cui apertura è prevista nel 2026. L’obiettivo dello stabilimento è aumentare la capacità produttiva e puntare sull’innovazione tecnologica.

Advisor e finanziamento 

La famiglia Maggi è stata assistita in qualità di advisor finanziario dal team di EY Parthenon guidato da Gabrielle Rollo e per la parte strategy dal Dott. Domenico Pepe.

Green Horse Advisory ha supportato il Fondo IXC3 come advisor legale, mentre lo Studio Gianni & Origoni ha assistito la famiglia Maggi. L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da BPER, Intesa Sanpaolo e MPS.

Contact Italia, prodotti su misura per installare il fotovoltaico

Secondo il produttore, una delle sue capacità distintive consiste nella scelta di “personalizzare” ogni prodotto in base alle esigenze del cliente: dalle soluzioni per impianti residenziali fino a progetti C&I e utility scale.

Un approccio che, unito a un team giovane (età media 30 anni) e a un continuo investimento in R&D, ha permesso a Contact Italia di raggiungere la quota di mercato più alta nel settore delle strutture di montaggio per impianti fotovoltaici.

Contact Italia e Azimut: alleanza per innovare e internazionalizzare

“Fin dal primo momento abbiamo percepito una piena sintonia con il team del fondo di Azimut Libera Impresa, sia nei progetti sia nell’approccio imprenditoriale. Per una realtà familiare come la nostra, fondata nel 1933, questa sinergia rappresenta un passaggio fondamentale e la condizione imprescindibile per proseguire questo percorso insieme”, ha commentato Franco Maggi, fondatore e presidente di Contact Italia.

Pietro Antonio Maggi, amministratore delegato di Contact Italia, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di iniziare un nuovo percorso con un partner solido e lungimirante, con cui condividiamo pienamente mission, valori e strategie di crescita. L’ingresso di Azimut Libera Impresa rappresenta una scelta strategica che ci permette di accelerare il percorso di espansione già intrapreso, rafforzando al contempo il nostro impegno verso i principi ESG che da sempre guidano le nostre decisioni e che oggi trovano ulteriore conferma e valorizzazione”.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 09 Ottobre 2025
Auto elettrica, nuove wallbox idonee alla ricarica sperimentale
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Lo schema di decreto sulla gestione dei Raee fotovoltaici
  • 09 Ottobre 2025
Risparmi energetici in Italia: quasi in linea con la roadmap al 2030
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Perché alla fine il Fer X non ha ucciso i Ppa
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Illegittimo escludere le reti di teleriscaldamento in cogenerazione dai Tee
  • 09 Ottobre 2025
L’intelligenza artificiale seleziona 38500 materiali per applicazioni energetiche
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Bando in Lombardia per efficientamento energetico delle microimprese
  • 08 Ottobre 2025
PRO
Aree idonee, le ragioni di Stato e Sardegna illustrate alla Consulta
  • 08 Ottobre 2025
Rinnovabili globali, previsto un raddoppio al 2030
  • 08 Ottobre 2025
PRO
Eolico offshore, tempi duri per le aste negative

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy