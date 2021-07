La legge di Bilancio 2021 rifinanzia una serie di strumenti e agevolazioni per sostenere la crescita di piccole medie imprese italiane, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il Gruppo SunCity, Business Partner della multiutility A2A, si è specializzato nel supportare imprese energivore e professionisti del settore energetico anche in questo ambito.

Con il webinar di mercoledì 14 luglio (ore 9,30) organizzato dall’azienda sarà possibile capire il funzionamento di Bonus Sud e Legge Sabatini, che prevedono agevolazioni anche per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, riconosciuti come “beni strumentali”, purché facenti parte di un investimento in beni funzionali alle attività o al processo produttivo.

Si forniranno informazioni su regioni e imprese beneficiarie, sui requisiti da rispettare e gli step operativi per accedervi, sulla definizione di “Beni Strumentali” agevolati, sulla cumulabilità di Bonus Sud, Nuova Sabatini e altre agevolazioni, sulla durata del finanziamento e i tempi di erogazione.

Superare la complessità burocratica, normativa e fiscale non è semplice e quindi è indispensabile affidarsi a professionisti per poter accedere in tempi rapidi agli incentivi che, grazie al credito d’imposta, permettono investimenti utili in termini di competitività e produttività aziendali, con soluzioni economicamente molto vantaggiose.

Il professore Nicola Basilico, che insegna presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, insieme a Pietro Pitingolo, Direttore Sales&Marketing di SunCity, chiariranno dubbi sulle agevolazioni, illustrando casi pratici di realizzazione e rispondendo in diretta alle domande dei partecipanti.

A fine webinar sarà data la possibilità di effettuare uno screening gratuito, che permetterà di capire agli imprenditori e ai professionisti energetici che supportano le proprie imprese clienti se ci sono le premesse per ottenere questi incentivi.

Per iscriversi al webinar: SunCity

Per informazioni: info@suncityitalia.com

