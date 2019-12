Tutte le modalità per partecipare al bando finanziato dal Ministero italiano dell’Ambiente, nell’ambito della collaborazione tecnica bilaterale con il Ministero tunisino dell’Agricoltura, Risorse Idriche e Pesca. Bando con un forte incentivo per gli ATI Italo-Tunisini.

Pubblicato il 18 novembre 2019

È possibile presentare le domande per un appalto finanziato dal Ministero Italiano dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (vedi bando), nell’ambito della collaborazione tecnica bilaterale con il Ministero Tunisino dell’Agricoltura, Risorse Idriche e Pesca (MARHP) che riguarda un impianto fotovoltaico da almeno 500 kW di potenza.

La gestione del progetto viene effettuata dal MEDREC, Mediterranean Renewable Energy Centre.

Il beneficiario del progetto è la SONEDE (Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux)

Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto sul sito, l’installazione, l’assemblaggio, il collaudo, la formazione e la messa in servizio di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva non inferiore a 500 kWp connesso alla rete della STEG (Société Tunisienne d’électricité et de Gaz), per la produzione di elettricità e l’alimentazione elettrica della stazione di pompaggio acqua della SONEDE, sita a Chott El Fejij (Governatorato di Gabès, Tunisia).

Divisione in lotti: Un lotto suddiviso in due serie

Serie n°1

Nell’ambito di questa serie l’offerente dovrà realizzare i servizi d’ingegneria e le opere di ingegneria civile ed elettrica degli edifici relativi a:

La costruzione di una sala tecnica fotovoltaica in cui verranno installati gli “inverter”, il quadro elettrico per l’impianto fotovoltaico della serie n° 2.

La preparazione del terreno dove sarà installato il sistema fotovoltaico della serie n° 2: scavi, cavidotti, recinzioni e cancelli, viabilità interna.

Serie n°2

Nell’ambito di questa serie l’offerente dovrà realizzare gli studi correlati al progetto, le forniture, le opere, la formazione e ottenere le autorizzazioni legali per l’installazione di:

Un impianto fotovoltaico a terra, di potenza complessiva non inferiore a 500 kWp

Un generatore fotovoltaico a terra di tipo “pv tracker” a un solo asse di potenza minimale 4 kWp

Un generatore fotovoltaico a terra di tipo “pv tracker” a due assi, di Potenza minimale 4 kWp

E il loro collegamento alla rete elettrica della STEG (Société Tunisienne d’électricité et de Gaz), per la produzione di elettricità e l’alimentazione elettrica del sito della stazione di pompaggio acqua della SONEDE con sede a Chott El Fejij (Governatorato di Gabès, Tunisia).

Cauzione provvisoria

17000 DT per gli offerenti residenti in Tunisia.

6000 euro, o 7000 USD per gli offerenti non residenti in Tunisia.

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:

Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables(MEDREC)

03, Rue Moslim Ibn Walid, Notre Dame 1082 – Tunis.

Téléphone: +216 71842311 – e-mail: senda.gharbi@medrec.org

e-mail: secretariat@medrec.org

Prezzo della documentazione dell’appalto

Gli offerenti non residenti possono ricevere la documentazione tramite un bonifico di un importo di 100 euro sul conto bancario del MEDREC (IBAN: TN5901008037110001232263, BIC: ATBKTNTT). Questo importo copre i costi di invio della documentazione.

Gli offerenti che hanno ritirato la documentazione del primo bando di gara n. 01/2019, saranno esonerati dal pagamento dell’importo sopra indicato per il ritiro della documentazione del presente bando di gara.

Sarà fornito un supporto elettronico che contiene la documentazione della presente gara d’appalto.

Modalità di presentazione delle offerte

L’offerta è costituita

1- L’offerta tecnica

2- L’offerta economica

L’offerente deve presentare la sua offerta in:

Due copie cartacee (una originale e una copia) della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica siglate in ogni pagina, firmate e timbrate sull’ultima pagina;

Due copie elettroniche (CD-ROM) della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

L’offerta tecnica (originale e copia), l’offerta economica (originale e copia) e i due CD saranno inseriti in tre (03) buste separate chiuse e sigillate. Queste tre buste sono inserite, con l’aggiunta della documentazione amministrativa, in un plico chiuso e sigillato chiamato “plico esterno”.

Il plico esterno conterrà, oltre l’offerta tecnica e l’offerta economica, la cauzione provvisoria e la documentazione amministrativa.

Qualsiasi offerta economica che non includa la domanda di partecipazione alla gara o il listino prezzi e il dettaglio stimato sarà respinta.

Qualsiasi offerta che non includa la cauzione provvisoria sarà respinta.

Qualsiasi offerta ricevuta o consegnata dopo la scadenza dei termini di ricezione delle offerte sarà respinta.

Modalità e termini di presentazione delle offerte

La busta esterna con i documenti di gara e deve recare menzione:

“Non Aprire” – Seconda Gara d’appalto N° 01/2019

Gli offerenti dovranno far pervenire le loro offerte entro Venerdì 31 Gennaio 2020 alle ore 10:00

L’indirizzo di invio o consegna diretta delle offerte:

Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC)

3, Rue Moslim Ibn Walid –1082 Notre Dame – Tunis.

Modalità di invio o consegna diretta delle offerte

I plichi contenenti l’offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione devono pervenire, a mezzo raccomandata o posta rapida, ovvero mediante consegna diretta all’indirizzo del “Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC) con sede al civico 3 di Rue Moslim Ibn Walid – 1082 Notre Dame – Tunis con rilascio di ricevuta (Allegato A5 du MARG- CCAP).

Termine per il ricevimento delle offerte: Venerdì 31 Gennaio 2020 alle ore 10:00

Modalità di apertura dei plichi

Le buste contenenti le offerte tecniche e finanziarie saranno aperte simultaneamente in sessione pubblica Venerdì 31 Gennaio 2020 alle ore 10:30 presso la sede del “Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC) – 3, Rue Moslim Ibn Walid – 1082 Notre Dame – Tunis.

L’offerente ovvero il suo rappresentante (due al massimo) devono essere muniti di documenti d’identità e delega firmata. Nel caso di consegna diretta dell’offerta, devono essere muniti della ricevuta con timbro del MEDREC.

In caso di presenza del gestore o del proprietario della suddetta società o azienda, quest’ultimo deve essere fornito in aggiunta al documento d’identità di una copia del registro di commercio o dello statuto.

L’offerente o i suoi rappresentanti che desiderano partecipare alla sessione di apertura dei plichi, devono presentarsi nella sala riunioni del MEDREC 15 minuti prima dell’ora della detta sessione.

Validità dell’offerta: 120 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Bonus a favore di raggruppamenti di impresa Italo-Tunisini (PDF)

Per il testo originale fa fede il sito Medrec: www.medrec.org (vedi anche Bando di gara – Medrec, pdf)

