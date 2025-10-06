AVVISO DI VENDITA MOBILIARE TELEMATICA SINCRONA MISTA
Il giorno lunedì 24 novembre 2025, alle ore 14:00, si darà luogo alla vendita del LOTTO UNICO formato da:
- 1 impianto fotovoltaico di potenza 5,72 kW (codice impianto GSE 272422 – scambio sul posto – allacciato in data 30/12/2020)
- 1 impianto fotovoltaico di potenza 17,8 kW (codice impianto GSE 692940 – ritiro dedicato – allacciato in data 18/01/2012)
ambedue posizionati a titolo precario sulla copertura dell’edificio in Genova, Via Spataro 38, alle condizioni e modalità indicate nell’AVVISO DI VENDITA disponibile a richiesta.
Prezzo base di vendita Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori e oneri di legge.
Per informazioni riguardanti il LOTTO UNICO, le relative CONDIZIONI DI VENDITA e le modalità di partecipazione alla gara contattare il Curatore, Dott. Bruno Bassi: tel. 010 5701994 – pec procedura: [email protected]