Avviso di vendita di due impianti fotovoltaici su tetto a Genova

Avviso di vendita di due impianti fotovoltaici su tetto a Genova

CATEGORIE:

Il 24 novembre si darà luogo alla vendita telematica del lotto unico formato da due impianti FV di potenza di 5,72 e 17,8 kW. Tutte le informazioni sull'avviso di vendita.

AVVISO DI VENDITA MOBILIARE TELEMATICA SINCRONA MISTA

Il giorno lunedì 24 novembre 2025, alle ore 14:00, si darà luogo alla vendita del LOTTO UNICO formato da:

  • 1 impianto fotovoltaico di potenza 5,72 kW (codice impianto GSE 272422 – scambio sul posto – allacciato in data 30/12/2020)
  • 1 impianto fotovoltaico di potenza 17,8 kW (codice impianto GSE 692940 – ritiro dedicato – allacciato in data 18/01/2012)

ambedue posizionati a titolo precario sulla copertura dell’edificio in Genova, Via Spataro 38, alle condizioni e modalità indicate nell’AVVISO DI VENDITA disponibile a richiesta.

Prezzo base di vendita Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori e oneri di legge.

Per informazioni riguardanti il LOTTO UNICO, le relative CONDIZIONI DI VENDITA e le modalità di partecipazione alla gara contattare il Curatore, Dott. Bruno Bassi: tel. 010 5701994 – pec procedura: [email protected]

