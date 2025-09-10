Agrivoltaico con sostegni Pac: via libera in Spagna

La Spagna riconosce gli impianti agrivoltaici come aree potenzialmente ammissibili ai fondi europei provenienti dalla Politica agricola comune (Pac), a condizione che venga mantenuta la natura prioritaria dell’attività agricola.

È quanto si prevede con l’ultimo aggiornamento al Piano strategico spagnolo per la Pac 2023-2027, approvato ad agosto dalla Commissione Ue (testo disponibile in basso).

Questa misura, spiega il Governo in una nota, risponde all’esigenza di promuovere modelli sostenibili di produzione agricola ed energetica, offrendo ai coltivatori nuove opportunità di diversificazione dei ricavi, senza compromettere l’uso agricolo del suolo. Si registra, inoltre, un “crescente sviluppo e interesse per questi impianti”, date le “condizioni favorevoli in Spagna”.

Dunque, per il Governo, rendere compatibili Pac e agrivoltaico è un modo per sostenere direttamente la diffusione di questi sistemi.

Va detto che l’inquadramento tecnico e normativo su cosa sia un impianto agrivoltaico è molto meno dettagliato in Spagna rispetto a quanto avviene in Italia.

I riferimenti sono sostanzialmente due: il primo e unico bando nazionale di incentivazione della tecnologia lanciato nel 2024 con un budget di 74 milioni di euro e un’istruzione tecnica pubblicata dal Governo della Catalogna nel 2023 (entrambi scaricabili in basso).

Nel primo caso si considerano progetti agrivoltaici “quelli in cui, sulla stessa area di terreno originariamente destinata all’uso agricolo, si realizza un uso combinato per la produzione agricola e di energia fotovoltaica, a condizione che l’uso agricolo sia prioritario come uso primario e la produzione energetica abbia una finalità secondaria”.

Di contro, la concentrazione di pannelli solari senza colture sottostanti su una singola parte del terreno e l’uso agricolo esclusivo della parte restante non sono considerati agrivoltaico.

Le possibili configurazioni sono tre: interfilare (pannelli al suolo e coltivazione negli spazi tra una fila e l’altra); moduli collocati tra 2 e 4 metri; moduli sopra i 4 metri.

Per quanto riguarda le indicazioni date dalla Catalogna, invece, si scende a sole due configurazioni: interfilare e con coltivazione sotto pannelli posti ad almeno 3,5 metri.

Agrivoltaico e Pac: idee diverse tra Spagna e Italia

La decisione spagnola è diversa da quella presa in Italia su questo tema.

Ad agosto, infatti, il Masaf ha inviato dei chiarimenti a Confagricoltura spiegando che gli aiuti finanziari della Pac, previsti dall’Ue per sostenere il reddito dei coltivatori e le pratiche sostenibili, non sono compatibili con impianti agrivoltaici di “tipo 2” (non avanzati) secondo la classificazione delle linee guida 2022 Mite (per approfondire Quando l’agrivoltaico non avanzato blocca i sostegni Ue della Pac).

Secondo quelle linee guida ministeriali l’altezza dei moduli da terra per il tipo 2 non sarebbe progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici, non svolgendo questi alcuna funzione sinergica alla coltura.

Alessandro Visalli, urbanista e membro del consiglio direttivo Ater, si è espresso sull’argomento parlando di una “errata interpretazione, puramente morfologica e non funzionale, delle linee guida” da parte del dicastero.

In particolare, la classificazione di tipo 1, 2 o 3 “dipende dal grado di integrazione agricola, non dalla carpenteria” e le decisioni andrebbero prese “caso per caso in funzione della coltivazione effettiva. Basterebbe un’istruttoria tecnica, del Crea o del Gse, per distinguere impianti realmente integrati da progetti meno integrati”.

L’orientamento espresso dal Masaf ha suscitato apprensione in alcuni operatori per la possibilità che l’incompatibilità si allarghi a tutti i tipi di impianto (si veda anche Agrivoltaico e mancati sostegni Pac, operatori preoccupati).

Per questo motivo Associazione italiana agrivoltaico sostenibile (Aias) e Italia Solare hanno chiesto al ministero un tavolo di confronto ma, secondo quanto appreso da QualEnergia.it, questa eventualità non è stata ancora posta all’ordine del giorno da parte del Masaf.

Sul piano strettamente giuridico, infine, bisogna ricordare che al momento non c’è una prospettiva di ricorsi sugli orientamenti del Masaf rispetto a Pac e agrivoltaico di tipo 2.

Questo perché al momento il dicastero si è espresso con dei semplici chiarimenti e non con un provvedimento di merito. Inoltre, bisogna ricordare che gli Stati membri Ue, attraverso i piani strategici nazionali, sono chiamati proprio a dare attuazione alla Politica agricola comune, potendo introdurre limiti e condizionamenti, pur in coerenza con i principi espressi a livello europeo.