Polimi: Programma Executive in Energy Management

Il corso Executive in Energy Management del Politecnico di Milano è progettato per fornire competenze avanzate nella gestione strategica dell’energia, con un approccio integrato che combina aspetti tecnici, economici e normativi.
Il programma affronta temi chiave come la transizione energetica, la sostenibilità, i mercati dell’energia e le nuove tecnologie, offrendo strumenti per ottimizzare i consumi e supportare decisioni aziendali consapevoli.
Ente: POLIMI Graduate School of Management
Destinatari dell’avviso: professionisti e manager (almeno 3 anni di esperienza)
Inizio corso: 10 novembre 2026
Informazioni e costi: POLIMI Graduate School of Management