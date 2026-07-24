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Polimi: Programma Executive in Energy Management

  • 24 Luglio 2026

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Il corso Executive in Energy Management del Politecnico di Milano è progettato per fornire competenze avanzate nella gestione strategica dell’energia, con un approccio integrato che combina aspetti tecnici, economici e normativi.

Il programma affronta temi chiave come la transizione energetica, la sostenibilità, i mercati dell’energia e le nuove tecnologie, offrendo strumenti per ottimizzare i consumi e supportare decisioni aziendali consapevoli.

Ente: POLIMI Graduate School of Management

Destinatari dell’avviso: professionisti e manager (almeno 3 anni di esperienza)

Inizio corso: 10 novembre 2026

Informazioni e costi: POLIMI Graduate School of Management

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