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Corso di laurea magistrale in “Ingegneria delle costruzioni”

  • 28 Luglio 2026

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Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni è organizzato in tre percorsi specifici, tra cui uno su “Sostenibilità e energia”.

Il cordo forma una figura professionale capace di controllare l’intero processo edilizio, dalla programmazione alla progettazione, fino alla realizzazione, gestione e manutenzione dell’opera. Il laureato sarà un professionista, in grado di integrare aspetti architettonici, strutturali, tecnologici, impiantistici, economici ed energetici lungo tutto il ciclo di vita del costruito.

Nel caso specifico dei percorsi con focus su “sostenibilità ed energia” i docenti forniranno conoscenze per affrontare le problematiche energetiche sia alla scala dell’edificio sia a quella urbana, con attenzione anche al risparmio energetico e all’efficienza nella progettazione di nuovi edifici e nella riconversione di edifici esistenti.

Ente: Università degli Studi G. d’Annunzio

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola superiore

Chiusura avviso: 31 gennaio 2027

Informazioni: Università degli Studi G. d’Annunzio – corso

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