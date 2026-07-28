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Corso di laurea a ciclo unico in “Architettura”

  • 28 Luglio 2026

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Il Corso di Laurea in Architettura (durata 5 anni) di Pescara forma figure professionali in grado di affrontare in modo integrato la progettazione architettonica, urbana e la gestione del patrimonio costruito.

Il percorso unisce basi culturali e tecniche della tradizione disciplinare, rispondendo alle esigenze contemporanee legate alla sostenibilità, alla rigenerazione urbana e alla sicurezza dei territori fragili.

Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo di nuove competenze nel settore energetico, con focus su efficienza, risparmio energetico e tecnologie innovative, preparando i laureati alle più recenti richieste del mercato edilizio.

Ente: Università degli Studi G. d’Annunzio

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola superiore

Chiusura avviso: n.d.

Informazioni: Università degli Studi G. d’Annunziocorso

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