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Home > Corso di formazione per Operatore di impianto biometano – Biomethane Academy

Corso di formazione per Operatore di impianto biometano – Biomethane Academy

  • 3 Agosto 2026

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Il corso di formazione per Operatore d’impianto biometano è pensato per preparare professionisti in grado di gestire e condurre autonomamente un impianto di produzione di biometano.

Il programma del corso si articola in una parte teorica e una pratica, con ore di formazione diretta sugli impianti. È diviso in 3 moduli:

  • modulo 1 – gestire biomasse in ingresso e digestato in uscita dall’impianto;
  • modulo 2 – monitorare il funzionamento dell’impianto di biometano;
  • modulo 3 – manutenzione ordinaria dell’impianto di biometano.

Il corso permette ai partecipanti di acquisire familiarità con le tecnologie, i sistemi di funzionamento dei digestori anaerobici e i software di gestione. Saranno inoltre affrontati temi cruciali come la gestione degli allarmi e la manutenzione ordinaria degli impianti.

Ente: Biomethane Academy

Destinatari dell’avviso: chi desidera acquisire competenze specialistiche nel settore del settore del biometano

Inizio corso: ottobre 2026

Informazioni e costiBiomethane Academy

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