Corso di formazione per Manager di impianto di biometano – Biomethane Academy

Il corso per Manager di impianti di biometano prepara professionisti in grado di coordinare l’attività degli operatori interni ed esterni all’impianto, di gestire uno o più impianti, di elaborare strategie di alimentazione impianto ed efficientamento del processo di produzione di biometano.
Il corso si articola in 3 moduli:
- modulo 1: gestire pratiche amministrative e documentazione in materia di sostenibilità e corretto impiego del digestato;
- modulo 2: gestire la produttività dell’impianto di biometano;
- modulo 3: gestire e coordinare le risorse umane nell’impianto di biometano.
Ente: Biomethane Academy
Destinatari dell’avviso: chi desidera acquisire competenze specialistiche nel settore del settore del biometano
Inizio corso: ottobre 2026
Informazioni e costi: Biomethane Academy