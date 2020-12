Puntare di più sull’idrogeno verde con almeno 6,5 GW di capacità installata in nuovi elettrolizzatori al 2030: secondo il Coordinamento Free è necessario sviluppare una politica industriale nazionale per il settore, con obiettivi chiari per la diffusione di H2 green.

Autore: Coordinamento Free

Data di pubblicazione: dicembre 2020

Pagine: 4

Il documento è collegato all’articolo: Idrogeno e rinnovabili: le osservazioni del Coordinamento Free sulla strategia italiana

