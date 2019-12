Il testo definitivo della manovra e la sintesi delle principali norme sui temi energetici e ambientali.

La mattina della vigilia di Natale, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge la manovra per il 2020, cioè il disegno di legge: S. 1586 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Il provvedimento (allegato in basso) che dovrebbe essere pubblicato […]

