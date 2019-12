Dalle modifiche allo sconto in fattura al nuovo bonus facciate, passando alle norme su investimenti aziendali e fiscalità: l'analisi di Ance.

Come sappiamo, la legge di Bilancio 2020 è stata approvata nella sua versione definitiva (testo in basso) e, mentre scriviamo, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo aver riassunto noi le principali novità in tema di energia e ambiente, riportiamo qui un’analisi realizzata da Ance, l’associazione dei costruttori edili, delle misure che interessano l’edilizia, che […]

