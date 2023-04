La Regione Toscana ha pubblicato un bando per assegnare contributi agli enti locali che investono per riqualificare, anche dal punto energetico, impianti e spazi sportivi pubblici. La somma complessiva prevista, a titolo di cofinanziamento degli interventi, è pari a 10.852.900 euro, da concedere mediante contributi in conto capitale per l’anno 2023. Il bando (allegato in […]

