Il comune sardo di Berchidda ha avviato da tempo una pianificazione per la trasformazione della sua Azienda Elettrica Comunale (AEC) in una comunità energetica. I valori della comunità, i suoi obiettivi energetici e i mezzi per conseguirli hanno dato vita a Berchidda 4.0. Il progetto, oggetto di una pubblicazione scientifica dal titolo “Planning of a […]

Potrebbe interessarti anche: