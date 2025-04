Apre oggi il bando della Regione Friuli Venezia Giulia che eroga incentivi alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo attinenti ad almeno una delle tematiche della strategia di sviluppo regionale. Tra queste c’è la transizione energetica. Il bando (allegato in basso) ha in dotazione 13 milioni di euro, finanziati dall’intervento a.1.1.1 del FERS 2021-2027. […]