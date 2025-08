Snellimento delle procedure relative alla conferenza dei servizi, incentivo all’utilizzo del combustibile solido secondario (Css) nei processi industriali (in particolare nei cementifici) e modifiche ai sistemi di qualificazione degli installatori di impianti rinnovabili. Sono alcune delle novità introdotte ieri in Consiglio dei ministri con l’approvazione del Ddl Semplificazioni imprese (in basso il link al testo […]