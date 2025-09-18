INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 39,4% (17 set) - PUN: 111,91 €/MWh (18 set) - Petrolio WTI: 63,80 $/b - Gas Eu TTF: 32,43 €/MWh - CO2: 76,98 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 39,4% (17 set) - PUN: 111,91 €/MWh (18 set) - Petrolio WTI: 63,80 $/b - Gas Eu TTF: 32,43 €/MWh - CO2: 76,98 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Eventi >Quanto costa non fare le rinnovabili? Superare le criticità per un futuro prospero

Quanto costa non fare le rinnovabili? Superare le criticità per un futuro prospero

  • 18 Settembre 2025

CATEGORIE:

Milano, 10 Ottobre 2025

ADV
image_pdfimage_print

Convegno organizzato da Osservatorio Rinnovabili OIR – Agici

c/o Centro Congressi Fondazione Cariplo – Via Romagnosi, 8 (Milano)

orario: 10-13,30

Negli ultimi anni, l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e la dipendenza energetica estera, si è fatta sempre più pressante, portando governi e organizzazioni internazionali a fissare obiettivi ambiziosi per la transizione energetica.

In particolare, in Italia il PNIEC 2024 prevede un incremento della capacità FER complessiva fino a circa 131 GW entro il 2030, ossia oltre 9 GW in media ogni anno, considerando i 74 GW installati al 2024.

Tuttavia, se si confrontano tali target con l’andamento reale delle installazioni FER, emerge un divario significativo. Il rischio concreto è di arrivare al 2030 con un gap di capacità pari a circa 17 GW.

L’evento sarà l’occasione per presentare i risultati dello Studio AGICI 2025 e per discutere dei rischi economici, ambientali, e sociali connessi al mancato e non corretto sviluppo delle FER in Italia e delle azioni e degli investimenti necessari per invertire la rotta e garantire l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di policy.

Programma

Tutti gli eventi
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 18 Settembre 2025
Target 2030 per le Marche: servono i grandi impianti rinnovabili
  • 18 Settembre 2025
PRO
AI e rete elettrica: allarmi esagerati sui consumi ed efficienza in crescita
  • 18 Settembre 2025
Il sistema combi solare termico-biomassa: come funziona e quali incentivi
  • 17 Settembre 2025
PRO
Controllo centrale di impianto, alla ricerca di semplificazioni per la delibera che preoccupa
  • 17 Settembre 2025
Scambio sul posto: la scadenza del 26 settembre e cosa succede dopo
  • 17 Settembre 2025
Draghi alla Ue: ancora più vulnerabili su energia e competitività
  • 17 Settembre 2025
PRO
Accumuli termici, inaugurata la prima “batteria di sabbia”
  • 17 Settembre 2025
PRO
Per una filiera europea del fotovoltaico bisogna “andare oltre lo Nzia”
  • 17 Settembre 2025
Pompa di calore e radiatori: compatibilità, costi, incentivi e casi reali
  • 17 Settembre 2025
Tutti i benefici di un anno di Cer a Roma

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy