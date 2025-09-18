Quanto costa non fare le rinnovabili? Superare le criticità per un futuro prospero

Convegno organizzato da Osservatorio Rinnovabili OIR – Agici

c/o Centro Congressi Fondazione Cariplo – Via Romagnosi, 8 (Milano)

orario: 10-13,30

Negli ultimi anni, l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e la dipendenza energetica estera, si è fatta sempre più pressante, portando governi e organizzazioni internazionali a fissare obiettivi ambiziosi per la transizione energetica.

In particolare, in Italia il PNIEC 2024 prevede un incremento della capacità FER complessiva fino a circa 131 GW entro il 2030, ossia oltre 9 GW in media ogni anno, considerando i 74 GW installati al 2024.

Tuttavia, se si confrontano tali target con l’andamento reale delle installazioni FER, emerge un divario significativo. Il rischio concreto è di arrivare al 2030 con un gap di capacità pari a circa 17 GW.

L’evento sarà l’occasione per presentare i risultati dello Studio AGICI 2025 e per discutere dei rischi economici, ambientali, e sociali connessi al mancato e non corretto sviluppo delle FER in Italia e delle azioni e degli investimenti necessari per invertire la rotta e garantire l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di policy.

Programma