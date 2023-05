Oltre 210mila nuovi impianti fotovoltaici installati in un anno, per una potenza di quasi 2,5 GW, che ha portato il totale cumulato a 25 GW distribuiti su più di un milione e 225mila impianti.

Sono i principali numeri del fotovoltaico italiano del 2022, al centro del rapporto statistico Gse con tutti i dati e le tendenze del settore. Si vedano anche i dettagli pubblicati a fine gennaio da Qualenergia.it: Fotovoltaico in Italia: ecco l’installato a fine 2022 diviso per regione

Intanto, dalle prime elaborazioni sui dati Terna, emerge che nei primi tre mesi 2023 in Italia si sono realizzati più di 103mila nuovi impianti fotovoltaici, per oltre 1 GW di potenza, +181% rispetto a gennaio-marzo dello scorso anno.

Tornando al 2022, il Gse osserva che il numero degli impianti entrati in esercizio è molto più elevato rispetto al 2021 (+161%), così come la potenza installata (+165%).

La produzione di energia da FV si è attestata sui 28.121 GWh, in crescita del 12% circa in confronto ai dodici mesi precedenti.

Guardando alle singole regioni, è la Puglia ad aver generato più elettricità con il fotovoltaico, 4.190 GWh, quasi il 15% del totale nazionale, davanti a Lombardia ed Emilia Romagna con rispettivamente 2.984 GWh e 2.616 GWh.

Il Gse poi evidenzia che il 34% della potenza FV riguarda impianti a terra e il 66% è suddiviso tra le installazioni non a terra (edifici, capannoni, tettoie, serre e così via).

Puglia e Basilicata sono le regioni con le maggiori incidenze di sistemi fotovoltaici a terra, rispettivamente il 72% e 62% del totale regionale.

A livello nazionale, si legge nel rapporto statistico, gli impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW costituiscono il 93% del totale in termini di numerosità e il 26% in termini di potenza; la taglia media degli impianti è poco superiore a 20kW.

A fine 2022, si spiega, due sole regioni concentrano il 30,9% delle installazioni FV sul territorio nazionale: Lombardia e Veneto, rispettivamente con 199.637 e 179.089 impianti.

Da notare che il primato nazionale in termini di potenza installata, per la prima volta, è passato dalla Puglia alla Lombardia: quest’ultima, infatti, è arrivata a 3,15 GW (12,6% del totale italiano), circa 100 MW in più della Puglia.

La potenza complessivamente installata in Italia a fine 2022, prosegue il Gse, si concentra per il 45% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 36,8% in quelle meridionali e per il restante 18% in quelle centrali.

Guardando poi alle tecnologie, le statistiche rilevano che in Italia il 65% della potenza fotovoltaica installata è in silicio policristallino, il 30% in silicio monocristallino e il 5% in film sottile o altri materiali.

Per quanto riguarda gli autoconsumi, la tendenza è rimasta piuttosto stabile negli ultimi anni, sottolinea il Gse, accelerando in maniera sensibile solamente nel 2022, arrivando a 6.227 GWh, pari al 22,5% della produzione netta complessiva degli impianti FV e al 49% della produzione netta dei soli impianti che autoconsumano.

A fine 2022, si legge infine nel rapporto, risultavano installati in Italia 230.496 sistemi di accumulo connessi a impianti fotovoltaici, per una potenza nominale di 1.588 MW.

Dal 2015 si è registrata una crescita esponenziale degli accumuli; nel 2022, in particolare, i numeri sono quasi triplicati – in termini sia di potenza sia di quantità di installazioni – rispetto al 2021 (410 MW su 75.320 accumuli).

Il 54% del numero e della potenza dei sistemi di accumulo si concentra in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.

