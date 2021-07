Inverter solari PVS-10/33-TL di Fimer per un impianto fotovoltaico da quasi 65 kW in un hotel in provincia di Trento.

Si tratta del Vital Hotel Flora di Comano Terme, la prima struttura ricettiva in Italia a installare due PVS-33-TL di Fimer grazie al supporto di Dolomiti Energia, società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, azienda multi-utility che fornisce e gestisce prodotti e servizi energetici sul territorio nazionale.

Il nuovo impianto FV, della potenza di 64,68 kWp garantirà una produzione annuale stimata in 75.000 kWh di energia pulita (stima di riduzione delle emissioni di CO2 par a 48 t/anno).

Per l’hotel 4 stelle situato tra valli dolomitiche in località Maso da Pont (Stenico), il nuovo impianto fotovoltaico punta a soddisfare buona parte del fabbisogno energetico di una struttura alberghiera oggi molto più alto rispetto al passato a causa dei numerosi servizi offerti agli ospiti che comportano un alto dispendio di energia.

Ad esempio l’indice ICET (Indice Costo Energia Terziario) riporta come un albergatore spenda in media annualmente 59.200 euro in consumi energetici.

In questo scenario, soluzioni innovative per la conversione di energia come la nuova gamma di inverter di stringa trifase di FIMER sono ideali per ottimizzare i costi realizzativi e operativi degli impianti.

La tecnologia del PVS-33-TL in questo contesto può portare ad un risparmio in bolletta anche superiore al 50%.

Inoltre, questo tipo di soluzione permette di rispondere al meglio alla sempre più alta richiesta da parte dei turisti di strutture sostenibili con un impatto ridotto sull’ambiente come dimostrano i dati del Sustainable Travel Report 2019 di Booking.com, secondo cui il 73% dei viaggiatori preferisce un hotel eco-sostenibile rispetto ad uno tradizionale.

Da un punto di vista tecnico, gli inverter PVS-10/33-TL garantiscono piena versatilità e sono quindi adatti a qualsiasi configurazione di impianto.

Le elevate funzionalità di comunicazione integrate garantiscono interoperabilità e scambio di dati con gli altri smart devices presenti nell’impianto, grazie alle native elevate capacità computazionali, permettendo una gestione profonda e continua dei flussi energetici. Allo stesso tempo, l’assenza di fusibili implica un risparmio sui costi e sui tempi di manutenzione, riducendo al massimo gli interventi in loco.

Dolomiti Energia Solutions srl in qualità di EPC ha realizzato il progetto affidandosi a Trentino Ingegneria srl per la progettazione. Alla ditta Elettrogroup snc, invece, è spettata la gestione delle fasi operative di realizzazione dell’impianto che ha visto come fornitore dei materiali necessari PM Service srl.

