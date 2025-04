Sono aperte le pre-iscrizioni al corso “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti- Energy Manager”. Il Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica degli Impianti (Energy Manager) analizza e gestisce sistemi per la produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia, con un focus su efficienza e fonti rinnovabili. Si occupa di: conduzione e manutenzione di impianti industriali, verifica delle […]