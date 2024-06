Por fesr 2014-2020 asse vi – agenda urbana intervento n. 5.1.b smart lamp – adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione. Il bando comprende inoltre l’implementazione di sistemi di telecontrollo. Importo: 472.669 € Scadenza: 19/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]