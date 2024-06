Avviso esplorativo per la presentazione di proposte di “finanza di progetto” per la progettazione realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e creazione di sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile “a distanza” a Pavia. Importo: n.d. Scadenza: 9/9/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus