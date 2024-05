Gara procedura aperta svolta da Irisacqua s.r.l. per l’affidamento in concessione di un contratto di prestazione energetica che prevede la realizzazione di una solar farm e riqualificazione energetica della stazione di sollevamento dell’acquedotto di Gorizia, sito in località Mocchetta (GO) per la durata di 10 anni mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del […]