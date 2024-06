Concessione del servizio di mobilità sostenibile del Comune di Gagliano Aterno (AQ), mediante noleggio, custodia, rimessaggio e manutenzione delle biciclette a pedalata assistita (e-bike) e di una rete infrastrutturale per servizi di ricarica di veicoli. Importo: 275.244 € Scadenza: 15/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus