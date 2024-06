Manutenzione dell’impianto impianto idroelettrico (pidig- bach) a Bolzano. Ente appaltante: Provincia autonoma di Bolzano Importo: n.d. Scadenza: 10/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus