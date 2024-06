Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali nella fraz. di Raffa e il capoluogo di Puegnago del Garda per un periodo di 5 anni. Importo: 22.496 € Scadenza: 15/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]