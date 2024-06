Avviso di indagine di mercato comparativa per l’affidamento del servizio di manutenzione delle cabine elettriche di media tensione presso le residenze dell’I.s.a.c.c a Bassano del Grappa (VI). Importo: 8.550 € Scadenza: 26/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus