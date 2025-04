Progettazione esecutiva e lavori di installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli immobili dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Comune di Villafranca in Lunigiana (MS). Ente appaltante: C.U.C. Comune di Carrara. Importo: 1.277.417 € Scadenza: 13/5/2025 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus