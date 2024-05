Tesla continua a guidare la classifica mondiale delle case auto più impegnate sull’elettrico, tallonata da BYD, mentre diversi altri marchi cinesi sono in ascesa. Invece i costruttori europei sono a metà strada, alcuni in miglioramento (Mercedes-Benz e BMW in particolare) e altri, come Stellantis, VW e Renault, che perdono posizioni. Autore: ICCT Data pubblicazione: maggio […]