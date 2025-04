Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di colonnine di ricariche per veicoli elettrici presso i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park a Trieste. Ente appaltante: Area Science Park. Importo: 90.414 € Scadenza: 16/5/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi