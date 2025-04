Fornitura di infrastrutture tecnologiche per le stazioni elettriche di Terna, comprensiva di servizi correlati. Comune di Roma. Ente appaltante: Terna S.p.a. Importo complessivo: 70.000.000 € Scadenza: 26/5/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus