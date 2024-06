Intervento di riqualificazione urbana del percorso Via Arringa C.so Giove e efficientamento energetico illuminazione centro abitato e frazioni di Crotone e Petilia Policastro (KR). Ente appaltante: Provincia di Crotone Importo: n.d. Scadenza: 17/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus