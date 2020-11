Secondo l’agenzia energetica internazionale nel 2020 e 2021 le energie rinnovabili cresceranno in tutto il mondo, in contrasto con i forti cali innescati dalla pandemia di Covid-19 in molti altri comparti del settore energetico, come il petrolio, il gas e il carbone.

Autore: IEA- International Energy Agency



Data di pubblicazione: novembre 2020

Pagine: 172

Il documento è collegato all’articolo: Rinnovabili più forti della pandemia, la IEA vede una crescita record quest’anno e il prossimo