28 Novembre 2020

Il cambiamento climatico investe in pieno i principali centri urbani di tutto il mondo: l’Italia non fa eccezione: dal 2010 a fine ottobre 2020 sono stati registrati 946 fenomeni metereologici estremi in 507 comuni. Le nuove politiche da accelerare con il Recovery Plan.

Autore: Legambiente

Data pubblicazione: novembre 2020

Pagine: 146

Il documento è collegato all’articolo: Clima, come e perché le città italiane sono sempre più esposte ai disastri ambientali