15 Novembre 2020

Dal progetto europeo Prepair “Po Regions Engaged to Policies of Air”, con l’obiettivo di creare un coordinamento permanente tra le Regioni del Bacino Padano per la gestione della qualità dell’aria. Tra i quattro ambiti di intervento per definire azioni di miglioramento c’è la combustione residenziale di biomasse legnose.

Autore: Coordinamento ARPA Veneto

Data: luglio 2020

Pagine: 67

Il documento è collegato all’articolo: Biomasse legnose nelle Regioni del Bacino Padano: quanto si consuma nel residenziale